***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:02
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830623
BIST
10:5085.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 59,19
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:506,5233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5239
En Düşük
6,4647
10:507,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:50310,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,57
|Açılış
|: 310,27
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.552.055
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|945.614
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|MTRYO
|5,48
|22.427
|% 8,51
|
|HUBVC
|11,69
|14.531.821
|% -10,56
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.339
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|413.674
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,97
|157.495.809
|% 0,89
|
|ASELS
|21,62
|120.508.083
|% -0,55
|
|GARAN
|8,08
|106.920.561
|% 1,00
|
|ISFIN
|2,76
|84.091.250
|% 6,15
|
|ECILC
|3,11
|62.369.600
|% 4,36
|
|ISFIN
|2,76
|84.091.250
|% 6,15
|
|ODAS
|1,20
|34.916.374
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,99
|57.507.309
|% 0,51
|
|IHLGM
|0,76
|17.658.212
|% -1,30
|
|ECILC
|3,11
|62.369.600
|% 4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4569
|7,4943
|% -0,75
|
|Frank
|6,6749
|6,7151
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7294
|1,7380
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-4,11
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|1,04
|