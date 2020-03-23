***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 16:40
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831469
BIST
17:5684.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -1.271,32
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:566,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:567,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0979
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1224
En Düşük
6,9716
17:56323,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 7,44
|Açılış
|: 323,27
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,73
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|117.406.054
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.496.713
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.560.839
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.278.880
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|8.000.868
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|ASELS
|20,82
|586.668.097
|% -2,71
|
|THYAO
|7,74
|467.973.632
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.928.402
|% -6,67
|
|ODAS
|1,17
|104.520.757
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6682
|% 0,31
|
|Frank
|6,6798
|6,7201
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7462
|1,7549
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.529
|1.530
|30,38
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,77
|25,77
|-1,21
|
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