***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 15:44
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849460
BIST
15:33110.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 573,63
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:336,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:337,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:33368,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -3,86
|Açılış
|: 368,28
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
368,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.102.340
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.949.004
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.498.944
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.326.858
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,50
|6.608.042
|% -5,86
|
|THYAO
|12,72
|616.996.187
|% 1,03
|
|GARAN
|8,16
|479.563.371
|% 0,25
|
|TUPRS
|88,95
|386.098.040
|% 2,77
|
|PETKM
|3,79
|328.589.812
|% -1,81
|
|ASELS
|31,86
|303.304.490
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,63
|166.183.772
|% -1,81
|
|PETKM
|3,79
|328.589.812
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|112.642.527
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|87.300.730
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,49
|229.270.529
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5539
|8,5968
|% 0,87
|
|Frank
|7,0316
|7,0740
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7981
|1,8071
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-21,17
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|-15,10
|
|Tam
|2.475
|2.499
|-19,30
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|-7,60
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|1,57
|