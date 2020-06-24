***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 14:27
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852642
BIST
15:47115.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -142,23
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:476,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:477,7334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7282
15:47390,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 390,20
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.901.922
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.536.843
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|KRDMA
|3,48
|76.697.346
|% 9,78
|
|KRDMB
|3,17
|234.310.771
|% 9,31
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,41
|27.436.443
|% -8,40
|
|RTALB
|32,34
|69.405.266
|% -7,55
|
|BAYRK
|8,40
|10.896.910
|% -6,46
|
|KRDMD
|3,14
|2.413.478.092
|% 6,08
|
|PETKM
|4,29
|846.982.092
|% 3,62
|
|GARAN
|8,35
|703.592.950
|% -1,30
|
|GUSGR
|4,70
|689.281.869
|% 2,84
|
|KARSN
|2,78
|599.098.490
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,14
|2.413.478.092
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|435.901.922
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|195.737.265
|% 6,17
|
|KARSN
|2,78
|599.098.490
|% 1,83
|
|PETKM
|4,29
|846.982.092
|% 3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5373
|8,5801
|% -0,10
|
|Frank
|7,2112
|7,2546
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-1,84
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.548
|9,90
|
|Tam
|2.600
|2.613
|10,20
|
|Yarım
|1.267
|1.278
|5,00
|
|Çeyrek
|635
|640
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,51
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,79
|
Seans Raporu
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