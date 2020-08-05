***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:02
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865147
BIST
11:171.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:177,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1267
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:178,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1557
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:17458,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 11,11
|Açılış
|: 458,05
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.113.815
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|16.116.861
|% 9,86
|
|OYAYO
|6,58
|6.087.403
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.062.143
|% 9,69
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|746.150
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|559.136
|% -9,99
|
|GARAN
|6,79
|660.048.651
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,09
|606.232.341
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,82
|421.329.634
|% 1,44
|
|ASELS
|17,09
|353.920.368
|% -0,98
|
|SISE
|5,95
|284.613.675
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,09
|606.232.341
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,82
|421.329.634
|% 1,44
|
|TSKB
|1,11
|115.654.242
|% 0,91
|
|GARAN
|6,79
|660.048.651
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,46
|191.118.572
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1487
|9,1946
|% 1,99
|
|Frank
|7,6570
|7,7032
|% 2,00
|
|Riyal
|1,8635
|1,8729
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,26
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,00
|
|Tam
|3.082
|3.131
|59,80
|
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,10
|
|Çeyrek
|750
|765
|14,60
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,24
|