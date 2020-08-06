***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:40
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865596
BIST
10:531.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:537,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0637
|Açılış
|: 7,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,1107
En Düşük
7,0287
10:538,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0788
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:53466,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,12
|Açılış
|: 466,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|819.697
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.758.744
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.341.873
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|606.685
|% -9,99
|
|GARFA
|8,65
|753.327
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|366.729.128
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|325.520.577
|% 0,76
|
|SISE
|6,07
|308.491.513
|% -2,72
|
|GARAN
|6,81
|185.010.722
|% 0,44
|
|ODAS
|2,43
|183.018.638
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,10
|366.729.128
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|325.520.577
|% 0,76
|
|ODAS
|2,43
|183.018.638
|% 3,85
|
|SISE
|6,07
|308.491.513
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,13
|62.791.776
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3196
|9,3663
|% 1,16
|
|Frank
|7,7755
|7,8224
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8883
|1,8978
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.044
|5,63
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.126
|31,50
|
|Tam
|3.156
|3.226
|41,90
|
|Yarım
|1.532
|1.570
|15,80
|
|Çeyrek
|768
|786
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,49
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,20
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