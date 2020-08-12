***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 10:22
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868256
BIST
10:521.097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -13,23
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.097
10:527,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1266
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3312
En Düşük
7,1827
10:528,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1297
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6181
En Düşük
8,4425
10:52455,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 12,71
|Açılış
|: 455,50
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
456,45
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:52
|FADE
|3,85
|344.144
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|7.556.968
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|10.396.196
|% 9,98
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.675.293
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,70
|16.878.356
|% -8,14
|
|RTALB
|48,86
|45.936.070
|% -7,81
|
|THYAO
|11,82
|891.470.052
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,03
|370.093.903
|% -1,93
|
|GARAN
|7,00
|331.373.561
|% -0,71
|
|ASELS
|17,64
|298.485.593
|% -2,54
|
|PGSUS
|51,05
|271.600.268
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,03
|370.093.903
|% -1,93
|
|THYAO
|11,82
|891.470.052
|% 1,81
|
|TSKB
|1,13
|65.965.847
|% 0,00
|
|GARAN
|7,00
|331.373.561
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,14
|95.299.855
|% -0,47
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3252
|7,3312
|% 1,76
|
|Euro
|8,6043
|8,6124
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,5244
|9,5722
|% 1,63
|
|Frank
|7,9556
|8,0035
|% 1,66
|
|Riyal
|1,9465
|1,9563
|% 1,64
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|20,86
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,48
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,90
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,38
|