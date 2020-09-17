***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:31
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875412
BIST
11:211.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:217,5420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:218,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9120
En Düşük
8,8040
11:21470,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,23
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:21
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,12
|289.249.555
|% -1,58
|
|AVOD
|4,35
|262.567.766
|% 7,67
|
|RTALB
|52,55
|182.752.945
|% 2,64
|
|PETKM
|4,36
|180.954.468
|% 0,23
|
|SISE
|6,38
|160.945.370
|% -0,16
|
|IHLAS
|1,08
|101.538.871
|% -0,92
|
|KRDMD
|3,12
|289.249.555
|% -1,58
|
|AVOD
|4,35
|262.567.766
|% 7,67
|
|SKBNK
|1,53
|77.203.067
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,25
|109.355.035
|% 1,81
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5375
|7,5420
|% 0,50
|
|Euro
|8,9040
|8,9101
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7297
|9,7785
|% 0,24
|
|Frank
|8,2445
|8,2941
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0038
|2,0139
|% 0,42
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-14,89
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,24
|
Seans Raporu
11:21
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-
11:36LKMNH
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 472 adet işlem
-
11:35PETUN
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 903 adet işlem
-
11:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, MGROS
-
11:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PGSUS, HALKB
-
11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.32 ) 1, 011