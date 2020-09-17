***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:14
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875404
BIST
12:041.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,14
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
12:047,5468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:048,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:04472,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,01
|Açılış
|: 472,00
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:02
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|17.767.947
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.013.770
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,12
|378.230.364
|% -1,58
|
|AVOD
|4,44
|351.071.952
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|224.522.980
|% -0,23
|
|RTALB
|51,95
|216.674.330
|% 1,46
|
|GARAN
|6,68
|212.950.909
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,12
|378.230.364
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,07
|105.789.762
|% -1,83
|
|AVOD
|4,44
|351.071.952
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,51
|96.783.577
|% 0,00
|
|KARSN
|3,02
|188.135.030
|% 2,72
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5435
|7,5469
|% 0,57
|
|Euro
|8,8967
|8,9055
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7529
|9,8018
|% 0,48
|
|Frank
|8,2555
|8,3052
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0063
|2,0164
|% 0,54
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,17
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-2,44
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-1,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|-0,32
|