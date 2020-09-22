MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler12:45
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6432
|7,6467
|% 0,19
|Euro
|8,9732
|8,9783
|% -0,01
|Sterlin
|9,7476
|9,7965
|% -0,07
|Frank
|8,3045
|8,3546
|% -0,11
|Riyal
|2,0312
|2,0414
|% 0,10
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,22
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|Tam
|3.100
|3.177
|12,45
|Yarım
|1.499
|1.537
|6,03
|Çeyrek
|752
|769
|3,01
Seans Raporu 12:45
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 69 değişimle 1095 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 7 değişimle 1095 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 7 değişimle 1095 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 7 değişimle 1095 puandan
- 12:56XU100 Endeks seansı %0, 71 değişimle 1095 puandan