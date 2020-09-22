***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 13:08
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876143
BIST
17:301.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:307,6618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:308,9754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:30471,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 470,81
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:28
|NATEN
|29,26
|161.921.462
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.705.492
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.410.109
|% -9,98
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|PETKM
|4,24
|650.387.266
|% 1,92
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|463.231.115
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,00
|335.375.673
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,73
|283.896.580
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6570
|7,6604
|% 0,37
|
|Euro
|8,9708
|8,9814
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7423
|9,7911
|% -0,13
|
|Frank
|8,3061
|8,3561
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0344
|2,0446
|% 0,26
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-6,52
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,39
|