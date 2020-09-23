***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 10:01
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876256
BIST
14:181.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:187,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6892
En Düşük
7,6530
14:189,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0064
En Düşük
8,9397
14:18467,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,19
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.780.771
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,88
|1.486.711.973
|% 2,84
|
|KRDMD
|3,34
|772.659.819
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|608.621.628
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|298.633.597
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,34
|772.659.819
|% 1,83
|
|SISE
|6,88
|1.486.711.973
|% 2,84
|
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|608.621.628
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|143.689.883
|% 1,89
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6855
|7,6890
|% 0,35
|
|Euro
|9,0004
|9,0032
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7575
|9,8064
|% 0,23
|
|Frank
|8,3204
|8,3705
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0432
|2,0534
|% 0,27
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-8,03
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.155
|-21,00
|
|Tam
|3.093
|3.170
|-22,38
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|-10,83
|
|Çeyrek
|750
|767
|-5,41
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,23
|