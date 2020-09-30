***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 10:23
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877355
BIST
16:511.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 17,54
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:517,7702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0466
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:519,0969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0818
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:51471,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,23
|Açılış
|: 471,31
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.583.843
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.020.883
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7656
|7,7702
|% -0,60
|
|Euro
|9,0898
|9,0969
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,9579
|10,0079
|% -0,53
|
|Frank
|2,0654
|2,0758
|% -0,52
|
|Riyal
|471,4520
|471,5550
|% -1,05
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,01
|
Seans Raporu
16:51
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17:01XU030
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