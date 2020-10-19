***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 16:55
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882398
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0372
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05484,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.852.306
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|75.819.381
|% 10,00
|
|AVHOL
|4,62
|11.616.510
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|6.767.200
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|15.344.663
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.026.976
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.961.957
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|EMNIS
|33,84
|303.917
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.789.575.028
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.071.611.172
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.090.956
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|862.995.468
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|766.025.322
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|862.995.468
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|747.915.199
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.789.575.028
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,32
|580.823.692
|% 4,98
|
|IHLGM
|1,43
|328.569.409
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8904
|7,8961
|% -0,47
|
|Euro
|9,2999
|9,3095
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2238
|10,2750
|% 0,06
|
|Frank
|8,6391
|8,6912
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|6,41
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
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17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
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17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
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17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
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17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem