***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:00
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882489
BIST
12:481.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:487,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:489,3225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:48484,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,83
|Açılış
|: 484,14
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:48
|TSKB
|1,54
|96.111.927
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|7.599.557
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|75.435.047
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|227.053.381
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.565.474
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,46
|766.009.191
|% -0,53
|
|ASELS
|18,28
|501.982.158
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,16
|450.056.417
|% 2,72
|
|SISE
|6,86
|444.581.957
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,53
|436.048.335
|% 8,12
|
|SKBNK
|2,10
|435.093.140
|% 5,00
|
|ALBRK
|1,79
|352.377.850
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,53
|436.048.335
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,34
|264.615.892
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,16
|450.056.417
|% 2,72
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8922
|7,8963
|% 0,22
|
|Euro
|9,3194
|9,3225
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2102
|10,2614
|% 0,41
|
|Frank
|8,6593
|8,7115
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0986
|2,1091
|% 0,25
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,08
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.192
|3.271
|-4,58
|
|Yarım
|1.543
|1.582
|-2,21
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|0,03
|