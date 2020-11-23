***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 17:25
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889587
BIST
17:511.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -15,48
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
17:517,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 0,2856
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
17:519,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 0,3275
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
17:51473,17
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 14,32
|Açılış
|: 473,17
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EGEEN
|1.557,00
|293.921.775
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|59.866.800
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|PAGYO
|7,27
|41.073.213
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|TDGYO
|12,00
|11.090.328
|% -9,43
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|GARAN
|9,05
|2.878.618.019
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,10
|2.675.655.321
|% 8,81
|
|SISE
|7,07
|2.384.534.659
|% 0,71
|
|THYAO
|11,85
|2.218.401.154
|% -0,25
|
|KRDMD
|4,84
|1.746.288.316
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,10
|2.675.655.321
|% 8,81
|
|KRDMD
|4,84
|1.746.288.316
|% 0,62
|
|SISE
|7,07
|2.384.534.659
|% 0,71
|
|GARAN
|9,05
|2.878.618.019
|% -4,23
|
|YKBNK
|2,96
|923.353.381
|% -4,21
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9032
|7,9134
|% 3,86
|
|Euro
|9,3667
|9,3812
|% 3,75
|
|Sterlin
|10,5307
|10,5835
|% 4,29
|
|Frank
|8,6591
|8,7112
|% 3,98
|
|Riyal
|2,0991
|2,1096
|% 3,63
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-31,69
|
|Altın Gr.
|472
|472
|12,84
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,14
|
|B. Petrol
|45,60
|45,60
|0,53
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Seans Raporu
17:49
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