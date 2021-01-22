***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:30
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903820
BIST
10:421.535
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -16,67
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:427,4230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0551
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4233
En Düşük
7,3627
10:429,0261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0508
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0283
En Düşük
8,9597
10:42443,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 443,02
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
443,92
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:42
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.592.203
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.114.788
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|15.888.726
|% 9,84
|
|CELHA
|20,30
|1.227.537
|% -8,31
|
|SNGYO
|4,64
|17.267.305
|% -7,94
|
|OYAYO
|9,69
|3.958.941
|% -7,89
|
|PSDTC
|34,30
|4.726.935
|% -6,69
|
|PSDTC
|34,30
|4.726.935
|% -6,69
|
|KARSN
|4,73
|384.453.702
|% 3,96
|
|GARAN
|9,89
|279.020.472
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,49
|228.705.230
|% -0,80
|
|SISE
|7,75
|224.725.366
|% -1,77
|
|KRDMD
|6,95
|214.505.375
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,49
|228.705.230
|% -0,80
|
|KARSN
|4,73
|384.453.702
|% 3,96
|
|TSKB
|1,95
|141.022.916
|% 0,52
|
|HLGYO
|4,00
|211.792.417
|% 3,36
|
|SKBNK
|1,59
|80.065.847
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4177
|7,4230
|% 0,75
|
|Euro
|9,0183
|9,0261
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,0965
|10,1472
|% 0,05
|
|Frank
|8,3290
|8,3792
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9686
|1,9785
|% 0,53
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-8,18
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,52
|