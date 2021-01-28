***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:09
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905227
BIST
13:221.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.478
En Düşük
1.431
13:227,3623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0516
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
13:228,9248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0533
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
13:22436,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,94
|Açılış
|: 436,06
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:20
|PKENT
|1.386,00
|2.337.373
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,70
|68.734.598
|% 9,48
|
|POLTK
|405,00
|44.853.958
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,21
|1.189.326.215
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,36
|1.123.074.538
|% 0,43
|
|ODAS
|3,79
|727.706.071
|% -3,32
|
|KRDMD
|6,52
|706.134.992
|% 0,31
|
|KOZAL
|113,70
|698.916.347
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,36
|1.123.074.538
|% 0,43
|
|TSKB
|1,79
|454.457.784
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|727.706.071
|% -3,32
|
|IHLGM
|1,38
|218.911.724
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|596.582.472
|% 2,44
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3597
|7,3624
|% -0,69
|
|Euro
|8,9198
|8,9263
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0163
|10,0665
|% -0,94
|
|Frank
|8,2426
|8,2922
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,67
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,47
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-12,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-11,34
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-5,48
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|-0,20
|