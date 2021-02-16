***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:07
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910076
BIST
17:171.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -29,17
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:176,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:178,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0189
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:17404,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,76
|Açılış
|: 404,48
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.709.267
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|88.605.982
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|32.854.533
|% 9,95
|
|TGSAS
|23,80
|218.874.068
|% -8,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|KRGYO
|6,25
|76.866.848
|% -8,63
|
|ESEN
|37,98
|217.247.376
|% -8,61
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KOZAL
|142,10
|2.629.497.404
|% -4,44
|
|PETKM
|5,10
|2.619.832.541
|% -0,58
|
|SASA
|37,56
|2.029.157.811
|% -0,79
|
|GUBRF
|74,85
|1.825.981.267
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,51
|1.508.660.105
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,52
|1.331.034.600
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.508.660.105
|% -1,18
|
|PETKM
|5,10
|2.619.832.541
|% -0,58
|
|TSKB
|1,74
|461.245.662
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,84
|632.239.012
|% -2,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9917
|6,9940
|% 0,43
|
|Euro
|8,4676
|8,4735
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6960
|9,7446
|% 0,43
|
|Frank
|7,8215
|7,8686
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8616
|1,8709
|% 0,57
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-23,90
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.726
|-25,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-27,25
|
|Yarım
|1.291
|1.324
|-13,18
|
|Çeyrek
|647
|662
|-6,59
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
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Seans Raporu
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