***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:50
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912873
BIST
16:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
16:057,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
16:058,8469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1207
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
16:05416,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,93
|Açılış
|: 416,57
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler16:03
|LINK
|51,70
|117.781.288
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.667.193
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.844.167.277
|% 1,36
|
|THYAO
|13,15
|1.510.837.609
|% 2,49
|
|KOZAL
|129,40
|1.367.460.162
|% -3,07
|
|SASA
|42,32
|1.325.480.344
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.161.812.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.161.812.230
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.844.167.277
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|209.253.485
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|390.869.152
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,36
|298.541.044
|% -0,73
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2176
|7,2223
|% 0,74
|
|Euro
|8,8370
|8,8462
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,2056
|10,2568
|% 0,98
|
|Frank
|7,9563
|8,0042
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9238
|1,9335
|% 0,94
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-17,07
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.756
|2.825
|-2,96
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-1,44
|
|Çeyrek
|668
|683
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|0,24
|
Seans Raporu
16:03
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16:18SNGYO
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 418 adet işlem
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16:17XU030
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16:17XU100
Endeks 1, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 23, 875.00 milyon TL de
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16:17SKTAS
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16:16PRKME
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 882, 354 adet işlem