***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2021 10:30
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919869
BIST
11:221.280
En Yüksek
|Değişim
|: -7,23%
|| -99,70
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:227,7189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0630
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7152
11:229,2491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2056
11:22433,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 433,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TRILC
|34,44
|97.685.815
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|9,87
|19.129.415
|% 1,44
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GLYHO
|5,04
|18.430.412
|% -10,00
|
|DOAS
|25,92
|10.334.129
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|47.819.167
|% -10,00
|
|GEDIK
|19,26
|3.775.593
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.437.540
|% -10,00
|
|EREGL
|13,28
|243.214.704
|% -9,72
|
|GARAN
|7,19
|238.631.556
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|201.913.302
|% -9,94
|
|FROTO
|188,40
|191.091.022
|% -8,37
|
|YKBNK
|2,17
|183.428.784
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,17
|183.428.784
|% -9,21
|
|AKBNK
|4,80
|201.913.302
|% -9,94
|
|TSKB
|1,33
|53.760.946
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,73
|69.181.742
|% -8,47
|
|PETKM
|4,98
|171.963.520
|% -8,62
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7115
|7,7189
|% -0,81
|
|Euro
|9,2426
|9,2491
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,6999
|10,7535
|% -0,31
|
|Frank
|8,3276
|8,3777
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0626
|2,0729
|% -0,09
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-1,02
|