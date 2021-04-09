***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:07
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926045
BIST
14:181.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,06
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.393
14:188,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:189,7006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0161
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:18457,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,92
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:18
|TUREX
|14,52
|244.589
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|458.197
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.029.145
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.631.177
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.793.644
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|157.269.427
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.480.412
|% -9,43
|
|EREGL
|16,15
|704.725.965
|% 1,96
|
|KRDMD
|7,33
|609.845.783
|% -1,35
|
|BJKAS
|10,81
|606.500.127
|% 6,29
|
|JANTS
|844,40
|441.744.524
|% -0,66
|
|GARAN
|6,70
|383.155.640
|% -0,89
|
|TSKB
|1,35
|197.155.243
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,89
|216.935.383
|% -2,07
|
|DOHOL
|3,22
|359.338.690
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|192.923.429
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,83
|251.756.297
|% 7,20
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1459
|8,1515
|% 0,23
|
|Euro
|9,6936
|9,7006
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,1376
|11,1935
|% -0,03
|
|Frank
|8,7581
|8,8109
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1637
|2,1745
|% 0,04
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-8,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,06
|
Seans Raporu
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