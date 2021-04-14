***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:00
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927789
BIST
10:301.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,08
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:308,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:309,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:30454,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 454,39
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:30
|TUREX
|19,31
|2.239.844
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|17.255.136
|% 9,97
|
|TMPOL
|15,68
|4.370.543
|% 9,96
|
|QUAGR
|24,08
|666.968
|% 9,95
|
|AKMGY
|48,74
|268.024
|% 7,45
|
|BJKAS
|12,16
|59.465.574
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|503.966
|% -9,90
|
|GARAN
|6,84
|183.357.883
|% 2,09
|
|SASA
|44,54
|175.155.361
|% 5,25
|
|EREGL
|17,07
|162.228.114
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,41
|156.571.747
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|128.936.466
|% 1,14
|
|TSKB
|1,30
|58.815.275
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,82
|49.044.819
|% 1,68
|
|GARAN
|6,84
|183.357.883
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,12
|50.927.403
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,41
|156.571.747
|% 0,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1050
|8,1081
|% 0,03
|
|Euro
|9,6971
|9,7036
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1426
|11,1985
|% 0,26
|
|Frank
|8,7691
|8,8219
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1531
|2,1639
|% -0,09
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,65
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|0,62
|