***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 10:00
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934556
BIST
11:251.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:258,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2510,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:25477,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 477,01
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:25
|TSPOR
|2,29
|74.177.392
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|MTRKS
|41,66
|84.110.079
|% 8,49
|
|DITAS
|16,53
|13.521.162
|% 8,11
|
|CIMSA
|24,26
|92.267.794
|% 7,35
|
|VAKFN
|19,17
|38.870.166
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.053.165
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,04
|2.552.903
|% -7,21
|
|EREGL
|19,39
|340.310.832
|% -1,32
|
|PETKM
|6,92
|284.592.311
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,69
|262.678.153
|% 0,79
|
|GARAN
|7,25
|260.649.777
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.492.187
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|100.347.832
|% -0,48
|
|PETKM
|6,92
|284.592.311
|% 0,58
|
|GARAN
|7,25
|260.649.777
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,81
|64.048.260
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3478
|8,3494
|% 0,30
|
|Euro
|10,0133
|10,0188
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5605
|11,6185
|% 0,33
|
|Frank
|9,0790
|9,1337
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% 0,34
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,70
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Seans Raporu
11:25
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