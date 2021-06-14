***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 10:07
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942112
BIST
11:211.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.460
11:218,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:2110,1220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0412
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:21498,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -8,30
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:21
|OYYAT
|24,78
|41.486.007
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,34
|1.994.575
|% 8,19
|
|GSRAY
|3,86
|92.210.566
|% 7,22
|
|BOBET
|5,72
|190.437.789
|% 6,92
|
|TKURU
|142,00
|1.591.726
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.519.206
|% -9,81
|
|RODRG
|16,05
|634.471
|% -5,59
|
|YAPRK
|33,00
|2.153.166
|% -4,62
|
|YAYLA
|4,09
|3.387.470
|% -4,44
|
|THYAO
|14,76
|636.319.661
|% 1,17
|
|GARAN
|8,44
|394.219.919
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,25
|276.964.162
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,20
|217.064.946
|% -0,90
|
|BOBET
|5,72
|190.437.789
|% 6,92
|
|YKBNK
|2,25
|276.964.162
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,20
|217.064.946
|% -0,90
|
|GARAN
|8,44
|394.219.919
|% -0,24
|
|THYAO
|14,76
|636.319.661
|% 1,17
|
|TSKB
|1,39
|50.559.568
|% -0,71
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3485
|8,3523
|% -0,50
|
|Euro
|10,1156
|10,1220
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,7235
|11,7823
|% -0,71
|
|Frank
|9,2409
|9,2966
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2190
|2,2301
|% -0,56
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,98
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,65
|
Seans Raporu
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