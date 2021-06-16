***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 10:50
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942584
BIST
11:091.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,71
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
11:098,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0336
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
11:0910,3475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0348
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
11:09509,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,21
|Açılış
|: 509,26
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler11:09
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,69
|4.668.413
|% 8,77
|
|OYYAT
|25,42
|60.682.367
|% 8,54
|
|INTEM
|44,92
|5.584.291
|% 5,89
|
|GEDZA
|42,76
|13.407.884
|% 5,48
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|25.142.261
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|904.341
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,64
|431.848.661
|% 1,04
|
|BOBET
|6,19
|322.116.144
|% 2,65
|
|GARAN
|8,36
|258.426.924
|% -0,71
|
|HALKB
|5,23
|249.110.248
|% -2,43
|
|YESIL
|2,44
|171.942.182
|% -5,06
|
|EKGYO
|2,22
|169.204.774
|% 1,37
|
|YESIL
|2,44
|171.942.182
|% -5,06
|
|BOBET
|6,19
|322.116.144
|% 2,65
|
|HALKB
|5,23
|249.110.248
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,24
|79.525.400
|% -0,44
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5212
|8,5238
|% -0,39
|
|Euro
|10,3393
|10,3475
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9814
|12,0415
|% -0,29
|
|Frank
|9,4449
|9,5018
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2634
|2,2747
|% -0,51
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,32
|74,32
|0,33
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