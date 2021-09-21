***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:01
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964641
BIST
11:181.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:188,6297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:1810,1245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0364
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1099
11:18488,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,73
|Açılış
|: 488,86
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler11:18
|KTSKR
|64,25
|24.787.055
|% 9,92
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|KRGYO
|5,99
|9.870.471
|% 9,71
|
|GARFA
|12,26
|6.246.111
|% 8,50
|
|IHYAY
|0,80
|6.485.419
|% 8,11
|
|NUGYO
|11,91
|9.941.527
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|22.920.371
|% -9,85
|
|HUBVC
|11,12
|49.263.895
|% -4,22
|
|SELGD
|4,93
|1.290.353
|% -3,90
|
|EUKYO
|6,23
|667.804
|% -3,86
|
|THYAO
|13,00
|440.595.054
|% 1,48
|
|GARAN
|9,21
|366.238.689
|% 1,43
|
|SISE
|8,26
|222.263.147
|% 0,73
|
|TEZOL
|17,59
|218.193.966
|% -1,95
|
|TUPRS
|109,10
|194.644.631
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,40
|131.671.018
|% 0,84
|
|GARAN
|9,21
|366.238.689
|% 1,43
|
|THYAO
|13,00
|440.595.054
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,78
|59.484.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,26
|222.263.147
|% 0,73
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6272
|8,6297
|% -0,40
|
|Euro
|10,1202
|10,1245
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7796
|11,8386
|% -0,18
|
|Frank
|9,2766
|9,3325
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,42
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,68
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|1,01
|