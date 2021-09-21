***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:18
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964652
BIST
12:211.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.397
12:218,6352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:2110,1376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0233
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:21489,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,15
|Açılış
|: 489,44
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:19
|KTSKR
|64,25
|24.972.995
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.786.098
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|PKENT
|2.050,00
|275.941
|% 7,52
|
|NUGYO
|11,91
|10.058.733
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.290.550
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,94
|63.606.729
|% -5,77
|
|NIBAS
|9,70
|9.601.117
|% -4,53
|
|SELGD
|4,92
|1.749.590
|% -4,09
|
|THYAO
|13,00
|558.792.757
|% 1,48
|
|GARAN
|9,19
|480.823.427
|% 1,21
|
|TEZOL
|17,21
|276.646.045
|% -4,07
|
|TUPRS
|109,10
|268.382.870
|% 1,49
|
|SISE
|8,24
|247.359.822
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,40
|186.009.401
|% 0,84
|
|GARAN
|9,19
|480.823.427
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,77
|87.357.394
|% -0,56
|
|THYAO
|13,00
|558.792.757
|% 1,48
|
|SISE
|8,24
|247.359.822
|% 0,49
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6296
|8,6343
|% -0,35
|
|Euro
|10,1219
|10,1378
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,7664
|11,8254
|% -0,29
|
|Frank
|9,2845
|9,3404
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2925
|2,3039
|% -0,51
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,86
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.226
|3.308
|-5,97
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-2,89
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,55
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|1,03
|