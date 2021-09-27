***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 17:01
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965362
BIST
17:111.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:118,8318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:1110,3441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0894
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:11498,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.991.891
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.823.724
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|18.732.213
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.501.835
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,18
|21.545.960
|% -8,50
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,77
|181.135.507
|% -6,22
|
|EDATA
|10,00
|34.895.206
|% -6,10
|
|GARAN
|8,86
|1.144.636.968
|% 0,45
|
|THYAO
|13,60
|1.017.267.049
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,56
|536.524.479
|% -0,21
|
|TUPRS
|111,80
|492.768.782
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,34
|450.807.318
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|450.807.318
|% 0,86
|
|GARAN
|8,86
|1.144.636.968
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,78
|170.674.639
|% -0,56
|
|THYAO
|13,60
|1.017.267.049
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,35
|418.733.589
|% 1,60
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8252
|8,8287
|% -0,42
|
|Euro
|10,3369
|10,3460
|% -0,84
|
|Sterlin
|12,0852
|12,1458
|% -0,02
|
|Frank
|9,5004
|9,5576
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3479
|2,3596
|% -0,37
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|4,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|1,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|3,44
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|1,66
|
|Çeyrek
|797
|816
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|