***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2021 17:03
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966101
BIST
16:531.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
16:538,8484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
16:5310,2643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0428
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
16:53499,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,43
|Açılış
|: 499,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:53
|GARFA
|12,87
|4.537.742
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.851.792
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.198.451
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|YEOTK
|69,40
|62.102.488
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|307.202.699
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,47
|2.471.803
|% -6,97
|
|ATAGY
|4,05
|2.469.150
|% -6,25
|
|GARAN
|9,28
|1.168.015.022
|% 0,43
|
|MAREN
|9,00
|882.740.955
|% 8,30
|
|THYAO
|14,03
|799.271.069
|% 0,57
|
|SISE
|8,25
|756.529.375
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,38
|489.363.361
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|489.363.361
|% -1,24
|
|GARAN
|9,28
|1.168.015.022
|% 0,43
|
|ODAS
|1,39
|151.795.015
|% 1,46
|
|MAREN
|9,00
|882.740.955
|% 8,30
|
|SISE
|8,25
|756.529.375
|% 0,73
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8436
|8,8484
|% -0,45
|
|Euro
|10,2588
|10,2643
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9593
|12,0193
|% 0,24
|
|Frank
|9,4832
|9,5403
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3513
|2,3631
|% -0,40
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,92
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|11,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|11,93
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|5,77
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,89
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,04
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,33
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