***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 11:04
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966792
BIST
12:261.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:268,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:2610,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:26500,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,11
|Açılış
|: 500,60
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.911.196
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|82.129.846
|% 9,70
|
|NUGYO
|11,27
|15.521.799
|% 9,63
|
|KARYE
|15,07
|53.312.999
|% -8,67
|
|HURGZ
|2,33
|24.195.997
|% -6,80
|
|MARTI
|1,57
|10.965.286
|% -6,55
|
|AKSUE
|10,43
|8.352.331
|% -6,54
|
|BIOEN
|25,74
|99.899.439
|% -4,67
|
|MAREN
|10,41
|643.892.751
|% 3,58
|
|GARAN
|9,24
|512.296.181
|% 0,22
|
|THYAO
|14,06
|506.476.236
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,50
|374.703.239
|% 1,29
|
|SISE
|8,20
|230.557.151
|% 0,74
|
|SKBNK
|1,00
|103.009.686
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,37
|164.547.278
|% -0,42
|
|MAREN
|10,41
|643.892.751
|% 3,58
|
|GARAN
|9,24
|512.296.181
|% 0,22
|
|ALBRK
|1,81
|82.129.846
|% 9,70
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8559
|8,8573
|% 0,11
|
|Euro
|10,2770
|10,2836
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0290
|12,0894
|% 0,15
|
|Frank
|9,5255
|9,5829
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% 0,05
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-12,10
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,62
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|0,25
|