***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2021 11:51
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972145
BIST
13:221.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
13:229,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1496
|Açılış
|: 9,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
13:2211,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1449
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
13:22563,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 10,33
|Açılış
|: 563,89
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler13:22
|MERIT
|26,18
|24.035.358
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.824.666
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|518.031
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|64.533.027
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|1.434.153
|% 9,77
|
|AGESA
|20,32
|3.959.100
|% -5,22
|
|KERVN
|0,76
|783.948
|% -5,00
|
|SERVE
|14,50
|103.761
|% -4,61
|
|ANGEN
|23,10
|163.578.954
|% -4,31
|
|YUNSA
|12,78
|12.083.368
|% -4,27
|
|GARAN
|8,99
|2.061.469.519
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,57
|672.802.863
|% -0,39
|
|SASA
|29,24
|637.560.503
|% 3,47
|
|TUPRS
|140,70
|529.578.646
|% 1,08
|
|GUBRF
|63,85
|524.833.035
|% 8,59
|
|YKBNK
|2,57
|672.802.863
|% -0,39
|
|GARAN
|8,99
|2.061.469.519
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,97
|215.569.757
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,49
|488.147.572
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,48
|490.084.749
|% -0,53
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7457
|9,7522
|% 1,56
|
|Euro
|11,3306
|11,3373
|% 1,29
|
|Sterlin
|13,3708
|13,4379
|% 1,55
|
|Frank
|10,5594
|10,6230
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5914
|2,6044
|% 1,52
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,76
|
|Altın Gr.
|564
|564
|10,66
|
|Cumhuriyet
|3.720
|3.776
|89,00
|
|Tam
|3.701
|3.794
|90,30
|
|Yarım
|1.789
|1.835
|43,68
|
|Çeyrek
|897
|918
|21,84
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,14
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,64
|