***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2022 10:36
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998774
BIST
16:331.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,78
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:3313,5630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0067
|Açılış
|: 13,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
16:3315,5102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0191
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
16:33784,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,30
|Açılış
|: 784,54
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler16:31
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.453.046
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|80.887.563
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.252.866
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,77
|82.829.112
|% -6,10
|
|KLGYO
|1,65
|27.287.542
|% -5,17
|
|THYAO
|26,98
|1.956.897.085
|% -0,15
|
|YKBNK
|4,10
|1.563.901.996
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,12
|1.105.658.546
|% -0,98
|
|TOASO
|84,15
|655.166.910
|% 3,06
|
|GARAN
|11,95
|631.254.792
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,10
|1.563.901.996
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,38
|280.056.070
|% 0,00
|
|ODAS
|1,31
|132.678.212
|% -1,50
|
|KRDMD
|11,12
|1.105.658.546
|% -0,98
|
|TSKB
|1,54
|135.357.362
|% -1,28
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5551
|13,5664
|% -0,02
|
|Euro
|15,4905
|15,5014
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,2533
|18,3448
|% -0,71
|
|Frank
|14,6001
|14,6880
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5914
|3,6094
|% -0,39
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,28
|
|Altın Gr.
|789
|789
|0,80
|
|Cumhuriyet
|5.236
|5.315
|14,00
|
|Tam
|5.211
|5.343
|14,81
|
|Yarım
|2.519
|2.585
|7,17
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|1,66
|