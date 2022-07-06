***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 10:03
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041973
BIST
10:522.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 28,37
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.377
10:5217,2077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2342
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,2081
En Düşük
16,9505
10:5217,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1970
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6645
En Düşük
17,4096
10:52977,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 14,75
|Açılış
|: 977,58
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
977,91
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler10:50
|IZINV
|17,10
|3.834.753
|% 9,97
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|SODSN
|22,44
|29.531
|% 9,46
|
|GZNMI
|49,48
|17.405.674
|% 7,10
|
|ULUSE
|188,10
|2.957.003
|% -9,13
|
|KZBGY
|84,20
|1.091.475
|% -5,92
|
|AKGRT
|2,58
|12.831.411
|% -5,84
|
|EUKYO
|3,15
|195.695
|% -4,55
|
|KGYO
|9,11
|3.864.171
|% -3,90
|
|THYAO
|48,72
|1.478.609.687
|% 3,66
|
|HEKTS
|31,66
|446.249.520
|% 3,67
|
|TUPRS
|249,30
|356.829.909
|% -2,31
|
|SISE
|21,14
|282.213.267
|% 0,67
|
|EREGL
|26,12
|268.640.312
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,83
|181.615.725
|% 1,43
|
|TSKB
|2,02
|70.359.419
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|131.980.075
|% 0,72
|
|THYAO
|48,72
|1.478.609.687
|% 3,66
|
|ODAS
|2,81
|62.908.519
|% 1,08
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1925
|17,2010
|% 1,34
|
|Euro
|17,6418
|17,6625
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,4897
|20,5925
|% 1,30
|
|Frank
|17,6539
|17,7603
|% 1,18
|
|Riyal
|4,5617
|4,5846
|% 1,23
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|4,20
|
|Altın Gr.
|976
|977
|13,68
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.537
|6.646
|44,00
|
|Yarım
|3.200
|3.250
|22,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,35
|