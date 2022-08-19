***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 17:11
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057137
BIST
17:583.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,04
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:5818,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:5818,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0607
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1807
17:581.017,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.017,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HKTM
|13,31
|1.378.676
|% 10,00
|
|SAYAS
|50,60
|81.928.073
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.505.792
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.518.294
|% 9,97
|
|UFUK
|72,40
|2.632.359
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.091.965
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|93.639.787
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|68.801.197
|% -8,23
|
|DOKTA
|31,96
|16.130.832
|% -7,31
|
|LKMNH
|17,23
|37.306.613
|% -6,41
|
|THYAO
|68,60
|5.134.061.403
|% -1,51
|
|PETKM
|11,57
|4.603.776.071
|% 4,61
|
|SISE
|25,72
|3.753.492.761
|% 0,86
|
|EREGL
|29,82
|2.918.984.317
|% 1,15
|
|TUPRS
|328,40
|2.864.480.694
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,71
|2.155.430.479
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,71
|2.489.778.760
|% -3,38
|
|PETKM
|11,57
|4.603.776.071
|% 4,61
|
|ALBRK
|2,01
|692.684.297
|% 2,55
|
|DOHOL
|4,95
|1.454.069.033
|% 4,43
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1030
|18,1125
|% 0,19
|
|Euro
|18,1808
|18,2003
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,3006
|21,4075
|% -0,90
|
|Frank
|18,8028
|18,9161
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8058
|4,8299
|% 0,21
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-10,62
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.829
|6.896
|-41,00
|
|Yarım
|3.327
|3.371
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,25
|
|B. Petrol
|96,81
|96,81
|0,22
|
Seans Raporu
17:58
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17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
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17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
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17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem