***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 16:15
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072688
BIST
16:073.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -8,66
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.837
16:0718,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:0718,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:07988,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,08
|Açılış
|: 988,75
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:05
|PENTA
|532,40
|78.948.040
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|113.184.617
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.796.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|78.988.404
|% 10,00
|
|IPEKE
|26,72
|538.374.671
|% 9,96
|
|ODAS
|8,37
|1.838.626.149
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,27
|12.385.368
|% -9,35
|
|SAYAS
|23,48
|117.715.644
|% -8,57
|
|OYYAT
|33,44
|125.584.096
|% -6,85
|
|MEGAP
|4,50
|30.727.688
|% -6,83
|
|THYAO
|97,40
|5.427.761.939
|% -1,07
|
|YKBNK
|9,64
|4.345.819.990
|% -0,72
|
|AKBNK
|15,21
|3.788.288.497
|% 2,42
|
|ASELS
|33,18
|3.338.529.468
|% 1,47
|
|EKGYO
|4,46
|3.191.902.270
|% -0,67
|
|EKGYO
|4,46
|3.191.902.270
|% -0,67
|
|YKBNK
|9,64
|4.345.819.990
|% -0,72
|
|TSKB
|2,69
|897.331.516
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,87
|525.068.921
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,51
|2.686.824.137
|% 1,28
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5828
|18,5873
|% 0,04
|
|Euro
|18,3125
|18,3216
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9805
|21,0857
|% -0,38
|
|Frank
|18,6249
|18,7371
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,01
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|4,17
|
|Altın Gr.
|989
|990
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.698
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.264
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,11
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|-0,31
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20YUNSA
Yüzde 5.02 oranında artışla 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 937 adet işlem
-
16:18AKFGY
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 410, 884 adet işlem
-
16:17KLGYO
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 183, 491 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 13 artarak (% 0.36 ) 4, 234
-
16:16XU100
Endeks 3, 857 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 74, 096.00 milyon TL de