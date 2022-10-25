***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:02
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073800
BIST
11:274.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 26,80
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.005
En Düşük
3.979
11:2718,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:2718,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:27984,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,34
|Açılış
|: 984,99
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TSPOR
|4,95
|243.294.049
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|18.314.820
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.657.926
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|428.190.509
|% 9,99
|
|FENER
|68,35
|116.224.743
|% 9,98
|
|PENTA
|63,80
|60.210.970
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|211.025.890
|% -9,89
|
|GESAN
|143,10
|397.154.133
|% -9,43
|
|YEOTK
|48,58
|60.273.972
|% -8,68
|
|SKTAS
|3,49
|33.126.328
|% -8,64
|
|THYAO
|100,90
|2.150.839.894
|% 1,41
|
|SASA
|107,00
|1.110.589.899
|% 7,00
|
|YKBNK
|9,59
|981.154.547
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,81
|889.283.103
|% 2,26
|
|EREGL
|30,82
|878.048.963
|% 1,12
|
|TSKB
|3,08
|566.444.819
|% 6,21
|
|SKBNK
|2,08
|361.344.493
|% 5,05
|
|EKGYO
|4,70
|803.951.952
|% 1,51
|
|YKBNK
|9,59
|981.154.547
|% 2,35
|
|ISCTR
|9,90
|683.018.709
|% 2,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6151
|% 0,17
|
|Euro
|18,3701
|18,3842
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9888
|21,0941
|% 0,35
|
|Frank
|18,4842
|18,5956
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-3,07
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.641
|6.743
|-26,00
|
|Yarım
|3.236
|3.292
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|-0,30
|
Seans Raporu
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