***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 10:05
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074553
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
0
En Düşük
0
18:0518,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,7580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0124
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
18:05994,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 994,71
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 0,00
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6090
|% 0,01
|
|Euro
|18,7207
|18,7469
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4989
|21,6067
|% -0,30
|
|Frank
|18,7486
|18,8615
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,97
|
|Altın Gr.
|995
|996
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.691
|6.767
|-1,00
|
|Yarım
|3.260
|3.305
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:03XU100
Endeks 3, 976 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 64, 276.00 milyon TL de
-
10:01OLMK
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 888 adet işlem
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO