***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:34
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090482
BIST
10:205.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -28,17
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.401
10:2018,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7795
En Düşük
18,6254
10:2019,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0573
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0399
En Düşük
19,8226
10:201.089,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.089,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TERA
|16,10
|416.716
|% 9,97
|
|BRKVY
|35,44
|202.076.914
|% 6,17
|
|KONTR
|157,30
|103.217.097
|% 6,14
|
|HKTM
|76,65
|11.062.816
|% 5,00
|
|SMRTG
|86,40
|125.068.406
|% 4,60
|
|PLTUR
|17,36
|7.499.312
|% -9,96
|
|IMASM
|222,70
|25.927.396
|% -8,35
|
|TETMT
|287,90
|729.150
|% -5,08
|
|MAGEN
|32,54
|8.237.181
|% -4,96
|
|TRILC
|12,74
|2.770.570
|% -4,78
|
|AHGAZ
|100,80
|480.811.080
|% 4,40
|
|BRKVY
|35,44
|202.076.914
|% 6,17
|
|ENJSA
|36,84
|192.761.281
|% 1,26
|
|SMRTG
|86,40
|125.068.406
|% 4,60
|
|KONTR
|157,30
|103.217.097
|% 6,14
|
|BRKVY
|35,44
|202.076.914
|% 6,17
|
|AHGAZ
|100,80
|480.811.080
|% 4,40
|
|FORMT
|2,09
|7.604.638
|% -2,34
|
|ULUFA
|12,50
|34.491.446
|% -0,64
|
|OYAKC
|21,46
|42.658.003
|% -1,11
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,01
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.323
|7.386
|-13,00
|
|Yarım
|3.546
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,40
|