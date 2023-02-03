***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2023 15:12
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109410
BIST
15:184.891
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 138,68
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.901
En Düşük
4.727
15:1818,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
15:1820,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0431
|Açılış
|: 20,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5890
En Düşük
20,4509
15:181.159,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.159,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.154,80
BIST En Aktif Hisseler15:16
|DITAS
|32,12
|6.931.596
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|43.658.812
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|25.622.428
|% 10,00
|
|DESA
|51,25
|12.415.965
|% 9,98
|
|UZERB
|165,30
|906.661
|% 9,98
|
|CANTE
|71,55
|381.123.349
|% -10,00
|
|MRSHL
|525,00
|72.956.523
|% -8,70
|
|KOZAL
|520,30
|5.672.457.586
|% -5,40
|
|GUBRF
|212,00
|2.905.712.087
|% -5,19
|
|LUKSK
|84,35
|23.903.655
|% -3,76
|
|THYAO
|138,50
|6.546.245.292
|% 2,90
|
|KOZAL
|520,30
|5.672.457.586
|% -5,40
|
|SISE
|42,66
|3.254.967.816
|% 6,97
|
|AKBNK
|15,76
|3.056.042.239
|% 4,65
|
|GUBRF
|212,00
|2.905.712.087
|% -5,19
|
|EKGYO
|7,06
|1.840.803.300
|% 0,57
|
|AKBNK
|15,76
|3.056.042.239
|% 4,65
|
|YKBNK
|8,68
|1.536.158.327
|% 5,34
|
|ISCTR
|10,25
|1.347.283.054
|% 4,91
|
|PETKM
|15,62
|1.989.443.424
|% 2,49
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8145
|18,8185
|% 0,10
|
|Euro
|20,5725
|20,5774
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,9968
|23,1122
|% 0,27
|
|Frank
|20,5191
|20,6427
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9996
|5,0247
|% 0,11
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|2,69
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|3,22
|
|Cumhuriyet
|7.813
|7.931
|-65,00
|
|Tam
|7.857
|7.907
|46,00
|
|Yarım
|3.839
|3.869
|22,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.935
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|0,03
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,04
|
Seans Raporu
15:16
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15:31KARYE
Yüzde 6.64 oranında artışla 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 322 adet işlem
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15:30XU100
Endeks 4, 889 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 61, 390.00 milyon TL de
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15:29AKFGY
Yüzde 6.13 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 898, 658 adet işlem
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15:28SAFKR
Yüzde 6.49 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 046 adet işlem
-
15:27CONSE
Yüzde 6.87 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 373, 640 adet işlem