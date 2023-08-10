***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 10:34
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183376
BIST
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11:287.694
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 93,20
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:2827,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0514
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:2829,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1986
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8488
En Düşük
28,7774
11:281.670,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.670,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,40
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:28
|OYLUM
|6,49
|11.355.508
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|7.555.920
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|428.107.222
|% 9,99
|
|SDTTR
|424,20
|457.760.139
|% 9,98
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.953.277
|% -9,95
|
|VERTU
|35,68
|111.344.364
|% -8,75
|
|YKSLN
|11,59
|38.121.245
|% -8,02
|
|THYAO
|267,50
|6.080.508.416
|% 2,88
|
|YKBNK
|16,15
|3.492.257.240
|% 0,69
|
|AKBNK
|31,38
|2.997.276.278
|% 1,36
|
|ISCTR
|17,60
|2.952.998.104
|% -0,17
|
|ASTOR
|124,20
|2.262.762.311
|% 6,06
|
|YKBNK
|16,15
|3.492.257.240
|% 0,69
|
|ISCTR
|17,60
|2.952.998.104
|% -0,17
|
|SKBNK
|3,39
|477.654.538
|% -0,88
|
|ASGYO
|19,31
|1.967.537.348
|% -4,69
|
|AKBNK
|31,38
|2.997.276.278
|% 1,36
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0415
|% 0,19
|
|Euro
|29,8032
|29,8306
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,4180
|34,5906
|% 0,51
|
|Frank
|30,8623
|31,0482
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1888
|7,2248
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,72
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.139
|11.239
|24,00
|
|Yarım
|5.578
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.823
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|0,15
|
Seans Raporu
11:28
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