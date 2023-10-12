***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 10:02
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204764
BIST
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12:158.457
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 126,29
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1527,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0915
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1529,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0500
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,5000
En Düşük
29,5000
12:151.677,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.677,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:15
|GESAN
|112,20
|937.551.054
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|652.931.306
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,38
|255.225.028
|% -8,56
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,90
|338.839.333
|% -6,96
|
|THYAO
|232,40
|2.504.661.497
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,00
|2.168.901.467
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EREGL
|44,76
|1.851.850.434
|% 1,45
|
|ZOREN
|6,44
|929.517.661
|% 4,55
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.086.885.394
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,60
|1.581.577.338
|% 1,92
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7474
|27,7527
|% 0,33
|
|Euro
|29,4500
|29,5000
|% -0,17
|
|Sterlin
|34,0246
|34,1952
|% 0,12
|
|Frank
|30,6968
|30,8818
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3757
|7,4127
|% 0,24
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|9,09
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.460
|9,00
|
|Yarım
|5.708
|5.752
|5,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.876
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,16
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,07
|