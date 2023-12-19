***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 15:09
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226955
BIST
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16:077.695
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -95,80
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0729,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0400
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0968
En Düşük
28,9845
16:0731,9174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1617
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:071.899,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.899,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,91
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.306.267
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.027.830
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.334.861
|% 9,90
|
|FORMT
|2,70
|216.697.065
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|164.425.786
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.451.384
|% -9,98
|
|THYAO
|246,00
|5.619.173.329
|% 0,12
|
|EREGL
|42,82
|4.805.262.415
|% 2,44
|
|YKBNK
|20,40
|3.393.987.905
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.347.378.678
|% -3,16
|
|AKBNK
|38,26
|2.806.927.029
|% -2,89
|
|BEGYO
|2,98
|1.327.943.603
|% -7,17
|
|YKBNK
|20,40
|3.393.987.905
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.347.378.678
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,12
|853.276.199
|% -2,60
|
|EREGL
|42,82
|4.805.262.415
|% 2,44
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0914
|29,0982
|% 0,14
|
|Euro
|31,9046
|31,9165
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,9402
|37,1254
|% 0,83
|
|Frank
|33,5616
|33,7638
|% 0,61
|
|Riyal
|7,7323
|7,7710
|% 0,12
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|946,45
|948,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,82
|1.183,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,73
|77,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,74
|2.032,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:05
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16:19GOZDE
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 806, 401 adet işlem
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16:18PRZMA
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 882 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 89 kaybederek (% -1.22 ) 8, 383
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16:17XU100
Endeks 7, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 57, 477.00 milyon TL de
-
16:16YGYO
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 531, 079 adet işlem