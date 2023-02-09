***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.02.2023 09:04
***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRSHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111852
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1086
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.139,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8274
|18,8355
|% 0,04
|
|Euro
|20,2790
|20,2873
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8147
|22,9291
|% 0,71
|
|Frank
|20,3987
|20,5216
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,73
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.730
|7.776
|10,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,10
|