***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.02.2023 09:03
***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113730
BIST
10:455.205
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 254,14
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:4518,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:4520,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0605
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:451.115,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.115,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:44
|OYAKC
|30,14
|179.924.700
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.544.134
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|124.288.054
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|3.219.912
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|2.795.893
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|62,00
|177.481.019
|% -5,92
|
|RAYSG
|14,95
|1.357.780
|% -4,90
|
|SKTAS
|3,68
|6.759.479
|% -3,66
|
|THYAO
|149,70
|2.599.054.034
|% 7,01
|
|EREGL
|44,10
|1.799.371.656
|% 6,73
|
|SISE
|45,74
|952.682.378
|% 7,12
|
|SAHOL
|42,58
|876.591.964
|% 4,26
|
|KCHOL
|79,40
|845.348.588
|% 4,75
|
|EKGYO
|7,72
|452.594.250
|% 7,22
|
|YKBNK
|9,51
|473.114.439
|% 6,38
|
|AKBNK
|17,08
|827.650.965
|% 5,63
|
|EREGL
|44,10
|1.799.371.656
|% 6,73
|
|ALBRK
|3,50
|141.600.054
|% 0,86
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8499
|18,8538
|% 0,03
|
|Euro
|20,2206
|20,2324
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,6480
|22,7616
|% 0,18
|
|Frank
|20,3611
|20,4838
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0119
|5,0370
|% 0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.576
|7.640
|5,00
|
|Yarım
|3.701
|3.739
|3,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
Seans Raporu
10:44
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10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 329, 68 artarak (% 6.01 ) 5, 811
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10:59XU100
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10:57AKCNS
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