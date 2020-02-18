***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 09:11
***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MRSHL
Açıklamalar Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819800
BIST
11:56119.709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -1.083,29
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:566,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0706
En Düşük
6,0411
11:566,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:56309,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,50
|Açılış
|: 309,85
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,04
|98.827.328
|% 11,60
|
|BOSSA
|11,83
|25.373.583
|% 11,60
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,16
|251.594.596
|% 10,20
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|34,92
|51.968.061
|% -11,77
|
|ARDYZ
|14,14
|12.452.983
|% -10,56
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,53
|823.236.742
|% 2,32
|
|THYAO
|14,99
|706.937.365
|% -1,96
|
|ASELS
|29,36
|675.915.881
|% 1,45
|
|ODAS
|2,32
|295.015.171
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,16
|251.594.596
|% 10,20
|
|GSRAY
|3,53
|823.236.742
|% 2,32
|
|ODAS
|2,32
|295.015.171
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|139.204.541
|% -1,20
|
|ISGYO
|2,02
|136.079.744
|% 1,51
|
|IHLGM
|1,35
|76.007.355
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8531
|7,8924
|% 0,21
|
|Frank
|6,1639
|6,2010
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|7,59
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,96
|
|Yarım
|988
|1.013
|6,75
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|-0,95
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