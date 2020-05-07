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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.05.2020 18:29
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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 14 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 2020 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin belirlenmesine ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843439


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Cumhuriyet 2.504 2.560 10,90  
Tam 2.577 2.627 11,10  
Yarım 1.258 1.284 5,50  
Çeyrek 627 642 2,70  
Gümüş.Ons 15,23 15,25 0,40  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 30,45 30,45 0,73  
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