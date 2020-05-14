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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.05.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 14 Mayıs 2020  tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845106


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MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 635.417 % 10,00  
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Riyal 1,8430 1,8522 % -0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 15,39  
Altın Gr. 387 387 1,72  
Cumhuriyet 2.486 2.531 12,60  
Tam 2.559 2.597 13,00  
Yarım 1.249 1.269 6,30  
Çeyrek 625 635 3,20  
Gümüş.Ons 15,82 15,86 0,26  
Gümüş Gr. 3,53 3,53 0,04  
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