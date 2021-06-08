***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.05.2021Tescil Tarihi03.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.06.2021 - 10344Açıklamalar2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 3 Haziran 2021 tarihinde yapılan tesciline ilişkin ilan 8 Haziran 2021 tarihli ve 10344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941273BIST