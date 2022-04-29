***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 12:28
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025421
BIST
13:102.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
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2.443
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2.413
13:1014,8265
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:1015,6762
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13:10913,61
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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913,93
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler13:08
|EGSER
|23,76
|49.569.883
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.467.917
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.566.540
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.777
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.589.648
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.004.436
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.833.416
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|4.827.188
|% -9,94
|
|DITAS
|27,94
|22.838.221
|% -8,50
|
|ENJSA
|13,75
|154.766.584
|% -6,53
|
|THYAO
|40,58
|1.983.774.815
|% 0,20
|
|EREGL
|33,36
|605.158.602
|% 0,60
|
|SISE
|17,76
|577.547.388
|% 0,28
|
|TUPRS
|235,10
|556.522.778
|% -1,22
|
|ASELS
|24,36
|506.676.474
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,63
|429.114.791
|% -0,75
|
|ODAS
|2,41
|327.880.722
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,17
|99.341.045
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,87
|361.473.682
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,94
|491.794.334
|% -0,33
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8266
|14,8291
|% 0,27
|
|Euro
|15,6631
|15,6701
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,5652
|18,6583
|% 1,10
|
|Frank
|15,2326
|15,3243
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9413
|3,9611
|% 0,31
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,90
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,71
|