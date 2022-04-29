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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.04.2022 12:28
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025421


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Altın Ons 1.916 1.916 21,41  
Altın Gr. 913 913 12,90  
Cumhuriyet 6.067 6.158 86,00  
Tam 6.038 6.189 86,74  
Yarım 2.919 2.994 41,96  
Çeyrek 1.464 1.497 20,98  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 0,35  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,19  
B. Petrol 109 109 1,71  
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